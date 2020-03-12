Крупные банки Индии пока не возобновили обслуживание биткоин-бирж

Крупные банки в Индии еще не возобновили работу с криптовалютными биржами и компаниями, несмотря на решение Верховного суда об отмене запрета на криптовалютные операции в стране. Предполагается, что Резервный банк Индии (RBI) подаст ходатайство о пересмотре вердикта. Об этом пишет The Block.

«Мы будем руководствоваться указаниями RBI, и когда по этому вопросу будет внесена ясность, сразу же начнем действовать надлежащим образом», - заявил Шехар Бхандари, президент Kotak Mahindra Bank.

Многие банки не комментируют ситуацию и стараются не отвечать на звонки прессы. Но в целом, настроение на индийском рынке сменилось на позитивное. Такие компании как WazirX, Unocoin и CoinDCX уже обслуживаются финансовыми учреждениями и сообщают об увеличении объема торгов.

Основатель и генеральный директор WazirX Нишал Шетти сказал, что в течение первых 24 часов после принятия решения объемы торгов биржи выросли до $5 млн. Соучредитель Unocoin Сатвик Вишванат отметил, что за последние 30 часов было совершено сделок на сумму более $250 000 долл. Биржа CoinDCX не сообщила объемы, но сказала, что количество регистраций увеличилось в пять раз.

Также отмечается, что некоторые из ранее закрывшихся из-за неблагоприятных регуляторных условий бирж планируют возобновить работу.

Представители криптовалютной индустрии в Индии не обеспокоены действиями RBI, поскольку Верховный суд редко допускает пересмотр, и, согласно конституции Индии, решение суда становится законом.



