Справочный курс гривны 12 марта понижен на 22,85 коп до уровня 25,8086 грн/$1

|Показатель
|11.03.20
|11.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|25.5801
|25.8086
|0.89
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:24 12.03.2020 |
Национальный банк 12 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH/USD.
|Показатель
|11.03.20
|11.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|25.5801
|25.8086
|0.89
Данные: НБУ
|
|
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