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НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище
12:16 12.03.2020 |
В то время, как в мире количество инфицированных коронавирусом выросло до 124 118 человек, Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"В целом мы советуем всем гражданам следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и как можно реже посещать общественные места, в том числе и отделения банков", - говорится в нем.
При этом НБУ призвал пользоваться услугами дистанционного банкинга.
В то же время банковская система будет работать в обычном режиме.
Как отметили в НБУ, на данный момент банки являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.
Также указывается, что банковская система сейчас имеет исторически высокие уровни ликвидности, однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования.
"Нацбанк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов", - говорится в сообщении.
НБУ добавил, что готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.
Киевская городская государственная администрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса Covid-19.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве студентов и школьников переведут на дистанционное обучение. Также решено перенести пробное ВНО до окончания ограничительных мер.
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