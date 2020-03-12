НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище

В то время, как в мире количество инфицированных коронавирусом выросло до 124 118 человек, Национальный банк готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"В целом мы советуем всем гражданам следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и как можно реже посещать общественные места, в том числе и отделения банков", - говорится в нем.

При этом НБУ призвал пользоваться услугами дистанционного банкинга.

В то же время банковская система будет работать в обычном режиме.

Как отметили в НБУ, на данный момент банки являются достаточно устойчивыми, высоколиквидными и капитализированными и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов.

Также указывается, что банковская система сейчас имеет исторически высокие уровни ликвидности, однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования.

"Нацбанк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов", - говорится в сообщении.

НБУ добавил, что готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.

Киевская городская государственная администрация ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта из-за распространения коронавируса Covid-19.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве студентов и школьников переведут на дистанционное обучение. Также решено перенести пробное ВНО до окончания ограничительных мер.