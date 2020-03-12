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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 12.03.2020
11:17 12.03.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 12 марта 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Глобус
|26,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,2000
|Банк Сич
|26,0000
|Проминвестбанк
|26,2500
|Креди Агриколь
|25,8100
|Райффайзен Банк Аваль
|26,3800
|Кредит-Днепр
|25,8000
|Креди Агриколь
|26,4900
|Банк инвестиций и сбережений
|25,8000
|Украинский Капитал
|26,5000
|Приватбанк
|25,7500
|Укргазбанк
|26,5000
|Ощадбанк
|25,7000
|Альфа-банк
|26,6000
|Окси банк
|25,7000
|Ощадбанк
|26,6500
|Райффайзен Банк Аваль
|25,6410
|Приватбанк
|26,7380
|Альфа-банк
|25,6200
|Глобус
|26,8000
|Укргазбанк
|25,6000
|Окси банк
|26,9000
|Коминвестбанк
|25,6000
|Банк Сич
|27,0000
|Украинский Капитал
|25,5000
|Коминвестбанк
|27,0000
|Проминвестбанк
|25,2500
|Кредит-Днепр
|27,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Глобус
|29,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,6000
|Приватбанк
|29,1500
|Проминвестбанк
|29,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,1000
|Украинский Капитал
|29,7000
|Укргазбанк
|29,0000
|Альфа-банк
|29,8000
|Окси банк
|29,0000
|Креди Агриколь
|29,9500
|Креди Агриколь
|29,0000
|Глобус
|30,0000
|Коминвестбанк
|29,0000
|Ощадбанк
|30,0000
|Банк Сич
|29,0000
|Укргазбанк
|30,0000
|Кредит-Днепр
|28,9000
|Окси банк
|30,2000
|Альфа-банк
|28,9000
|Приватбанк
|30,3030
|Райффайзен Банк Аваль
|28,8184
|Коминвестбанк
|30,4000
|Проминвестбанк
|28,7000
|Банк Сич
|30,5000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Кредит-Днепр
|30,5000
|Ощадбанк
|28,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|30,5800
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