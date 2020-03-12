НБУ продал на аукционе $75,9 млн по 25,813 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты в четверг удовлетворил 23 заявки на сумму $75,9 млн, сообщается на сайте центробанка.

На аукцион объемом до $200 млн было подано 30 заявок на общую сумму $86,4 млн по курсу от 25,7 грн/$1 до 25,84 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 25,8 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,813 грн/$1.

"Национальный банк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями участников финансовых рынков из-за распространения коронавируса. Международные резервы Украины на сегодня превышают $26 млрд, поэтому мы готовы при необходимости и далее проводить интервенции по продаже валюты", – говорится в сообщении регулятора в Facebook.

Предыдущий аукцион по продаже валюты НБУ провел 4 сентября 2018 года, на котором удовлетворил 27 заявок на сумму $40,1 млн по средневзвешенному курсу 28,4844 грн/$1.

Как сообщалось, 10 марта центробанк в поддержку гривни продал на межбанковском валютном рынке $270 млн, а 11 марта – ещё около $350 млн.

С учетом двух последних дней в целом с начала года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал – $1,22 млрд, в частности на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи – $307,2 млн, свидетельствуют данные на сайте НБУ.