Австралийская налоговая проверит 350 000 биткоин-трейдеров

Налоговый регулятор Австралии напомнит криптовалютным трейдерам об обязательствах по уплате налога. Это произойдет путем отправки электронных или обычных писем, сообщает News.com.au.

Поскольку криптовалюты считаются формой собственности в стране, они попадают под закон о налоге на прирост капитала. Это означает, что все операции, включающие в себя продажу, торговлю, обмен, конвертирование в австралийские доллары или иностранную валюту, использование криптовалют для получения товаров или услуг попадают под пристальные взгляды регулятора.

Так, например, в июне 2019 года, из-за особенностей местного налогообложения трейдер заплатил $100 000 налога на монеты стоимостью всего $20 000.

В этот раз управление предоставит трейдерам месяц для самопроверки и необходимых действий, чтобы урегулировать вопросы до их возникновения.

Представитель Австралийского налогового управления (АТО) напомнил, что в апреле прошлого года они опубликовали «протокол сопоставления данных для криптовалют», в рамках которого биржи передают контролирующему органу все необходимые данные по налогоплательщикам, торгующим криптовалютами.

В течение следующих двух месяцев АТО рассчитывает связаться с 350 000 человек, которые торговали криптовалютой за последние несколько лет.

Напомним, неделю назад суд в Австралии назвал криптовалюты «признанной формой инвестиций», а счет на криптовалютной бирже может использоваться для покрытия судебных издержек.



