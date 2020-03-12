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Австралийская налоговая проверит 350 000 биткоин-трейдеров
10:52 12.03.2020 |
Налоговый регулятор Австралии напомнит криптовалютным трейдерам об обязательствах по уплате налога. Это произойдет путем отправки электронных или обычных писем, сообщает News.com.au.
Поскольку криптовалюты считаются формой собственности в стране, они попадают под закон о налоге на прирост капитала. Это означает, что все операции, включающие в себя продажу, торговлю, обмен, конвертирование в австралийские доллары или иностранную валюту, использование криптовалют для получения товаров или услуг попадают под пристальные взгляды регулятора.
Так, например, в июне 2019 года, из-за особенностей местного налогообложения трейдер заплатил $100 000 налога на монеты стоимостью всего $20 000.
В этот раз управление предоставит трейдерам месяц для самопроверки и необходимых действий, чтобы урегулировать вопросы до их возникновения.
Представитель Австралийского налогового управления (АТО) напомнил, что в апреле прошлого года они опубликовали «протокол сопоставления данных для криптовалют», в рамках которого биржи передают контролирующему органу все необходимые данные по налогоплательщикам, торгующим криптовалютами.
В течение следующих двух месяцев АТО рассчитывает связаться с 350 000 человек, которые торговали криптовалютой за последние несколько лет.
Напомним, неделю назад суд в Австралии назвал криптовалюты «признанной формой инвестиций», а счет на криптовалютной бирже может использоваться для покрытия судебных издержек.
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