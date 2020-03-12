Ставки на вторичном рынке ОВГЗ поднялись до 13,5-14% и выше

Ставки облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на вторичном рынке продолжают расти: в среду они повысились до 13,5-14% годовых, еще сильнее оторвавшись от ставок на последних первичных аукционах, которые Минфин удерживал на уровне до 10% годовых.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" несколько участников рынка, в среду после некоторого перерыва активный участник рынка Ситибанк обновил котировки, согласно которым он готов продавать "короткие" ОВГЗ с погашением в этом году под 13,5%, а более длинные – под 14%.

На покупку, по словам участников рынка, Ситибанк поставил ставки от 16% по "коротким" бумагам до 18% – по "длинным". В результате, за ним понемногу начали подтягиваться другие участники рынка, также устанавливая высокие спреды между ценой покупки и продажи.

"В условиях начинающегося кризиса и выхода инвесторов из более рисковых активов, а также достаточно неожиданной смены правительства, нерезиденты уменьшили свой портфель ОВГЗ с начала марта больше чем на 4 млрд грн. Так что рост ставок на вторичном рынке легко объясним, тем более в отсутствие локального спроса на госбумаги", – прокомментировал ситуацию один из активных участников рынка, пожелавший остаться неназванным.

В то же время он отметил, что опасаться резкого выхода нерезидентов из ОВГЗ и создания этим большого давления на гривню не стоит. "Нерезидентов предупреждали, что выйти из ОВГЗ досрочно будет довольно сложно. Скорее всего, они будут просто активнее торговать между собой в Clearstream. Тем более, что макропоказатели Украины остаются достаточно неплохими, стабилизация курса на уровне 26-27 грн/$1 вполне реальна, а с учетом снижения инфляции до 2,4% уровень реальной ставки по ОВГЗ сейчас достаточно высок", – сказал собеседник агентства.

По его мнению, Минфин принял правильное решение, отказавшись от размещения ОВГЗ на этой неделе. Эксперт считает, что пережить шторм Минфин сможет, предлагая рынку короткие 3-6-9 месячные бумаги, на которые есть спрос со стороны украинских банков, однако ставку было бы целесообразно немного повысить, чтобы не возвращать рынок в ситуацию, "когда на нем будет две реальности".

Эксперт добавил, что такой относительно позитивный сценарий возможен при продолжении сотрудничества с МВФ и сохранении нынешнего руководства Нацбанка, к которому у участников рынка сформировался определенный уровень доверия.