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Золото коррекционно дешевеет 12 марта в ожидании мер поддержки экономики на фоне коронавируса
08:49 12.03.2020 |
Стоимость золота в четверг утром продолжает коррекционно снижаться после предыдущего роста, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры ожидают мер поддержки экономики от мировых центробанков перед чередой заседаний в марте, а также оценивают новость о запрете на въезд в США из Европы.
По состоянию на 8.19 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,4%, или на 6,5 доллара - до 1635,8 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 1,16% - до 16,582 доллара за унцию.
С начала марта золото непрерывно росло в цене и 9 марта ненадолго преодолело психологический рубеж в 1700 долларов за унцию, после чего начался коррекционный спад.
В четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого аналитики ожидают снижения ставки по депозитам на 10 базисных пунктов. Позднее в марте пройдут встречи Федрезерва (17-18 марта) и Банка Англии (26 марта). Оба регулятора на внеочередных встречах уже снизили ключевые ставки каждый на 50 базисных пунктов - до 1-1,25% и 0,25% соответственно.
Инвесторы также оценивают новости из США. В ночь на четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней, кроме Великобритании. Президент объяснил это тем, что Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся вирус. Вместе с этим Трамп пообещал ряд мер поддержки пострадавшим от коронавируса компаниям и работающим американцам, а именно - отсрочку налогов, финансовую помощь и кредитование малого и среднего бизнеса.
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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