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Доллар продолжает 12 марта дешеветь к иене на опасениях по коронавирусу
08:08 12.03.2020 |
Курс доллара к иене в четверг утром снижается, спрос на надежные активы сохраняется после сообщения США о временном запрете на въезд из Европы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET курс доллара к иене снижался до 103,93 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,53 иены. Показатель остается на минимальных уровнях с конца 2016 года. Курс евро рос до 1,1294 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1267 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 96,36 пункта.
В ночь на четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней, кроме Великобритании. Данные меры приняты в связи с распространением в регионе коронавируса, поскольку, по словам Трампа, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся вирус. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.
Иена традиционно считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных опасений. Коронавирус представляет риски для многих сфер экономики, в том числе туризма, транспорта, производства и торговли, из-за принимаемых странами карантинных мер. Эксперты опасаются, что это может сдержать рост мировой экономики.
Трамп также пообещал отсрочку налоговых сборов для пострадавших от коронавируса лиц и компаний и гарантировал финансовую помощь пострадавшим от коронавируса работающим американцам. По его словам, власти США будут также кредитовать малый и средний бизнес, пострадавший от коронавируса.
Трейдеры теперь ожидают заседания крупных мировых центробанков. Позднее в четверг состоится встреча Европейского центрального банка, аналитики ожидают снижение регулятором ставки по депозитам на 10 базисных пунктов. Сейчас базовая процентная ставка ЕЦБ находится уровне 0%, ставка по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка - на отметке 0,25%. Заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США запланировано на 17-18 марта, в начале марта регулятор уже понизил на внеочередном заседании ставку на 50 б.п. - до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%.
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