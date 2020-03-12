Финансовые новости
- |
- 12.03.20
- |
- 08:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ в среду увеличил интервенции в поддержку гривни до около $350 млн
20:58 11.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в среду около $350 млн, отреагировав на высокий спрос на валюту, сообщается на странице регулятора в Facebook.
"Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения по миру коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", - отметил Нацбанк.
НБУ подчеркнул, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями: международные резервы Украины по состоянию на 11 марта превышают $26 млрд.
"Мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", - добавил регулятор.
Как сообщалось, днем ранее Нацбанк продал на межбанке $270 млн.
С учетом двух последних дней в целом с начала года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал - $1,22 млрд, в частности на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи - $307,2 млн, свидетельствуют данные на сайте НБУ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Эрзац Нормандии. Как Медведчук и Ермак будут оформлять капитуляцию перед Путиным
|Наш Ермак и их Козак: О чем говорили посланцы Зеленского и Путина в Минске
|Банкиры ожидают от НБУ сохранения учетной ставки на заседании 12 марта
|В Киеве объяснили ограничительные меры из-за коронавируса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар продолжает 12 марта дешеветь к иене на опасениях по коронавирусу
|Биржи АТР падают в пределах 7% после запрета США на въезд из Европы
|Биржи США закрылись падением на 4,5 - 5,6% на заявлении о пандемии коронавируса
|Банкиры ожидают от НБУ сохранения учетной ставки на заседании 12 марта
|НБУ в среду увеличил интервенции в поддержку гривни до около $350 млн
|Депозитные ставки для физлиц 11.03.20
Это интересно
|Китайцы разработали силовые конденсаторы, которые могут изменить представление об электротранспорте
|Электромобили пока слишком дороги для Bentley
|В Китае разработана технология распознавания лиц в масках
|Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
|Новая Skoda Octavia RS перестала быть секретом
|Dacia показала первый электрический кроссовер
|HP отклонила новое предложение Xerox о поглощении