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Доллар дешевеет к большинству основных валют 11 марта, фунт стерлингов слабо растет к доллару на снижении ставки Банка Англии
15:05 11.03.2020 |
Доллар США дешевеет по отношению к большинству основных валют в ходе торгов в среду.
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,39% по сравнению с предыдущим днем. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,38%.
Курс фунта стерлингов слабо растет в паре с долларом после неожиданного снижения базовой процентной ставки Банка Англии на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 0,25% с 0,75%. Курс нацвалюты Великобритании упал на 0,6% к доллару США на заявлении о снижении, однако затем отыграл падение, отмечает Bloomberg.
Фунт стерлингов торгуется около $1,2933 по сравнению с $1,2909 накануне, и составляет 1,1402 евро против 1,1441 евро днем ранее.
"Тот факт, что власти Великобритании, похоже, готовят пакет серьезных мер по преодолению кризиса, обнадеживает и может ограничить снижение курса фунта стерлингов", - отметила аналитик Rabobank Джейн Фоули.
Иена дорожает к большинству основных валют. Курс доллара составляет 104,73 иены против 105,54 иены накануне. Курс евро находится сейчас в районе 118,77 иены по сравнению со 119,19 иены во вторник.
Евро торгуется в районе $1,1347 против $1,1282 на закрытие прошлой сессии.
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса.
Тем временем план президента США Дональда Трампа по временному снижению налогов на фонд оплаты труда, а также помощи отдельным отраслям с целью поддержки американской экономики не получил пока поддержки в Конгрессе.
По мнению аналитика NatWest Markets Мансура Мохиуддина, затягивание действий правительства США будет оказывать давление на Федеральную резервную систему в вопросе дальнейшего снижения ставки на заседании, которое состоится на следующей неделе. В комментарии для Bloomberg он отметил, что это будет наносить "ущерб доллару".
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