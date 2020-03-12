Справочный курс гривны 11 марта понижен на 29,26 коп до уровня 25,5801 грн/$1

|Показатель
|10.03.20
|11.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|25.2875
|25.5801
|1.16
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:24 11.03.2020 |
Национальный банк 11 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 29,26 коп. до 25,5801 UAH/USD.
|Показатель
|10.03.20
|11.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|25.2875
|25.5801
|1.16
Данные: НБУ
|
|
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