НБУ продал на межбанке во вторник рекордные $270 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке во вторник $270 млн, отреагировав на высокий спрос на валюту, который связан с ухудшением настроения участников финансовых рынков из-за коронавируса и шокового падения цены на нефть в последние дни, сообщается на странице регулятора в Facebook.

"Почти вся сумма была продана в первой половине дня (по состоянию на 13:00 НБУ продал $250 млн - ИФ), а после обеда ситуация на валютном рынке была относительно спокойной и не нуждалась в существенном вмешательстве со стороны НБУ", - отметил Нацбанк.

В сообщении подчеркивается, что фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации в стране пока нет. "Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее большую экономию на импорте энергоносителей", - пояснил регулятор.

Кроме того, за последний месяц портфель ОВГЗ нерезидентов существенно не менялся и колебался в пределах 125-129 млрд грн, что свидетельствует об отсутствии панического вывода инвестиций, добавил Нацбанк.

Как сообщалось, в целом с начала года регулятор купил на межбанке $1232 млн, продал - $872,2 млн, в частности на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи - $307,2 млн.

По данным центробанка, на наличном рынке предложение валюты также преобладало над спросом - по состоянию на начало недели население продало валюты почти на $500 млн больше, чем купило.

