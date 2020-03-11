Цена на золото 11 марта растет в рамках коррекции после снижения на 1,4% ранее

Золото в среду утром слабо дорожает в рамках коррекции после удешевления на 1,4% во вторник на фоне волатильности на рынках, трейдеры ожидают ясности по мерам поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,06%, или на 1 доллар, до 1661,3 доллара за тройскую унцию. Во вторник золото подешевело на 1,4%. Цена майского фьючерса на серебро увеличивается на 0,37%, до 17,017 доллара за унцию.

С начала недели на рынках наблюдается волатильность, вызванная падением нефтяных цен на 25% и рисками, связанными с ситуацией вокруг коронавируса. В понедельник цена на золото поднялась до максимума с 2012 года и преодолела отметку в 1700 долларов, после чего стоимость металла снизилась.

Теперь рынки ожидают меры США по поддержке экономики на фоне коронавируса. Ранее президент страны Дональд Трамп пообещал, что администрация окажет поддержку ряду отраслей, несущих потери из-за коронавируса, включая снижение налога на зарплату. Вместе с этим масштабы и продолжительность данных мер остаются неясными.

"Настроение склонности к риску ухудшилось, трейдеры разочарованы задержкой Трампа относительно применения мер по поддержке экономики, о которых он заявил во вторник",- сообщила агентству Рейтер аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).

Тем временем, рынки ожидают меры поддержки экономики на фоне коронавируса от крупных мировых центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) США, как ожидается, может снова понизить процентную ставку после запланированного совещания на следующей неделе. Федрезерв в начале марта неожиданно понизил ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%.