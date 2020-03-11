Финансовые новости
- |
- 11.03.20
- |
- 12:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена на золото 11 марта растет в рамках коррекции после снижения на 1,4% ранее
09:07 11.03.2020 |
Золото в среду утром слабо дорожает в рамках коррекции после удешевления на 1,4% во вторник на фоне волатильности на рынках, трейдеры ожидают ясности по мерам поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,06%, или на 1 доллар, до 1661,3 доллара за тройскую унцию. Во вторник золото подешевело на 1,4%. Цена майского фьючерса на серебро увеличивается на 0,37%, до 17,017 доллара за унцию.
С начала недели на рынках наблюдается волатильность, вызванная падением нефтяных цен на 25% и рисками, связанными с ситуацией вокруг коронавируса. В понедельник цена на золото поднялась до максимума с 2012 года и преодолела отметку в 1700 долларов, после чего стоимость металла снизилась.
Теперь рынки ожидают меры США по поддержке экономики на фоне коронавируса. Ранее президент страны Дональд Трамп пообещал, что администрация окажет поддержку ряду отраслей, несущих потери из-за коронавируса, включая снижение налога на зарплату. Вместе с этим масштабы и продолжительность данных мер остаются неясными.
"Настроение склонности к риску ухудшилось, трейдеры разочарованы задержкой Трампа относительно применения мер по поддержке экономики, о которых он заявил во вторник",- сообщила агентству Рейтер аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).
Тем временем, рынки ожидают меры поддержки экономики на фоне коронавируса от крупных мировых центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) США, как ожидается, может снова понизить процентную ставку после запланированного совещания на следующей неделе. Федрезерв в начале марта неожиданно понизил ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кровавый вторник. Зачем оккупанты начали массированные обстрелы в Авдеевке и Песках
ТОП-НОВОСТИ
|Безумное чаепитие. Как провалят медреформу
|Мертвая линия. Почему Зеленский спешит помириться с Путиным в этом году
|Украина попадает в идеальный шторм. Но выплыть cможет только с помощью МВФ
|Ермак против Трофимова, Коломойский и НБУ: Какие кадровые чистки готовит Банковая
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 11 марта закрылись снижением в пределах 3,6% на опасениях за экономику из-за коронавируса
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.03.20
|Остаток средств на корсчетах банков 11.03.20
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.03.20
|НБУ продал на межбанке во вторник рекордные $270 млн
|Цена на золото 11 марта растет в рамках коррекции после снижения на 1,4% ранее
|Обнуление норматива резервирования для банков в гривне позволит высвободить около 6 млрд грн на кредитование – НБУ
Это интересно
|Электромобили пока слишком дороги для Bentley
|В Китае разработана технология распознавания лиц в масках
|Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
|Новая Skoda Octavia RS перестала быть секретом
|Dacia показала первый электрический кроссовер
|HP отклонила новое предложение Xerox о поглощении
|Когда появится вакцина против коронавируса?