Обнуление норматива резервирования для банков в гривне позволит высвободить около 6 млрд грн на кредитование – НБУ

Снижение Национальным банком Украины (НБУ) во вторник норматива резервирования для банков в гривне до нуля позволит высвободить дополнительно около 6 млрд грн на кредитование, сообщил регулятор в Facebook.

Нацбанк отметил, что банкам станет выгоднее привлекать средства в гривне в связи с тем, что под них не придется формировать резервы.

"Также банки получили стимул и дальше снижать ставки по депозитам и соответственно выдавать более дешевые кредиты в национальной валюте", – добавил центробанк.

Вместе с тем НБУ повысил норматив резервирования в иностранной валюте для банков до 10%. Центробанк предполагает, что большая ставка сделает валюту менее привлекательной и приведет к снижению ее роли в экономике страны.