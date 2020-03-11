Финансовые новости
- |
- 11.03.20
- |
- 12:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сложность майнинга биткоина достигла рекордного показателя в 16,55 трлн хешей
08:52 11.03.2020 |
В результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина поднялась до нового исторического максимума, достигнув показателя в 16,55 трлн хешей.
Предыдущий рекордный уровень в 15,44 T держался с 29 января.
Сложность добычи корректируется каждые две недели, вычисляя мощность необходимую для поиска нового блока.
Напомним, о возможности нового роста сложности в связи с частичным возобновлением поставок оборудования компаниями Canaan и Bitmain, сообщалось на прошлой неделе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кровавый вторник. Зачем оккупанты начали массированные обстрелы в Авдеевке и Песках
ТОП-НОВОСТИ
|Безумное чаепитие. Как провалят медреформу
|Мертвая линия. Почему Зеленский спешит помириться с Путиным в этом году
|Украина попадает в идеальный шторм. Но выплыть cможет только с помощью МВФ
|Ермак против Трофимова, Коломойский и НБУ: Какие кадровые чистки готовит Банковая
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 11 марта закрылись снижением в пределах 3,6% на опасениях за экономику из-за коронавируса
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 11.03.20
|Остаток средств на корсчетах банков 11.03.20
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.03.20
|НБУ продал на межбанке во вторник рекордные $270 млн
|Цена на золото 11 марта растет в рамках коррекции после снижения на 1,4% ранее
|Обнуление норматива резервирования для банков в гривне позволит высвободить около 6 млрд грн на кредитование – НБУ
Это интересно
|Электромобили пока слишком дороги для Bentley
|В Китае разработана технология распознавания лиц в масках
|Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
|Новая Skoda Octavia RS перестала быть секретом
|Dacia показала первый электрический кроссовер
|HP отклонила новое предложение Xerox о поглощении
|Когда появится вакцина против коронавируса?