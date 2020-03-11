В США предлагают определить биткоин как биржевой товар

Член Палаты представителей США Пол Госар внес ряд поправок в «Законопроект о криптовалютах 2020». Так, впервые в документе появилось развернутое определение распределенного криптографического реестра с упоминанием смарт-контрактов и различных алгоритмов консенсуса.

Также в новой версии появился пункт о страховых депозитариях.

Изменение претерпело и положение о стейблкоинах: «полная обеспеченность на счете банка-корреспондента» заменена на «обеспечение в индивидуальном порядке через страховые депозитарные учреждения».

Текущая версия сохранила разделение цифровых активов на три категории. Криптовалюта определена как инструмент, привязанный к доллару, или «синтезированный дериватив на блокчейне». Под криптовалютными биржевыми товарами понимаются взаимозаменяемые экономические товары или услуги на основе блокчейна. К криптовалютным ценным бумагам относятся все долговые, долевые и производные блокчейн-инструменты.

Таким образом, биткоин попадает скорее под определение биржевого товара, а не криптовалюты. В то же время приведенное в документе определение криптовалюты как «отображения валюты Соединенных Штатов или синтетических производных» больше схоже с характеристиками стейблкоина Tether.

При этом в законопроекте не упоминаются невзаимозаменяемые (NFT) токены.

Первичное регулирование рынка цифровых активов предлагается поручить Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также министру финансов, действующему при помощи Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Первую версию законопроекта Пол Госар представил в декабре 2019 года.

В феврале 2020 FinCEN совместно с министерством финансов США заявили о разработке новых регуляторных требований для криптовалют.

В начале марте в Министерстве финансов США состоялась встреча представителей криптовалютной индустрии и «экспертов по правовому соответствию» для обсуждения регулирования цифровых валют.



