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Курс доллара к иене 11 марта снижается на 1,3% на рисках вокруг коронавируса
08:15 11.03.2020 |
Доллар в среду утром дешевеет к иене на 1,3%, - риски вокруг коронавируса поддерживают спрос на надежные активы, свидетельствуют данные
По состоянию на 7.28 EET курс доллара к иене снижался до 104,27 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,63 иены, или на 1,29%. Показатель остается на минимальных уровнях с конца 2016 года.
Курс евро рос до 1,1345 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1279 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,44%, до 95,98 пункта.
Во вторник курс доллара к иене вырос на 2,6% после того, как Вашингтон пообещал меры экономической поддержки на фоне коронавируса. Теперь рынки ожидают конкретики.
На 17-18 марта запланирована встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры ожидают подсказок по дальнейшей монетарной политике регулятора. При этом 3 марта ФРС уже неожиданно снизила ставку на фоне коронавируса сразу на 0,5 п.п.
Распространение COVID-2019 в мире продолжает оставаться серьезным риском для экономики. Карантинные меры негативно влияют на туризм, торговлю и производство. Число заболевших в Китае выросло до 80,78 тысячи человек. В Италии насчитывается более 10 тысяч случаев заражения, в Иране - более 8 тысяч, в Южной Корее - 7,75 тысячи, в США - более 1 тысячи. За последние сутки о первых случаях заболевания коронавирусом сообщили на Ямайке, в Боливии, Турции и Конго.
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