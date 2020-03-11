Активность институционалов на CME упала на фоне обвала рынков

Институциональные инвесторы, ищущие тихую гавань на фоне глобального распространения коронавируса, не особо спешат обращаться к биткоину. Этими наблюдениями поделились аналитики The Block.

Различными СМИ и экспертами из соцсетей биткоин долгое время преподносился как некоррелируемый актив, цена которого не следует за другими финансовыми инструментами, включая акции. Некоторые эксперты рассматривали первую криптовалюту как тихую гавань, в которой не без выгоды можно переждать турбулентность на традиционных рынках.

«Динамика рынка прошлой недели и раскрытие информации о распространении коронавируса подвергли эти тезисы испытанию», - отмечают аналитики издания.

После глубочайшего за последние 30 лет дневного снижения цены нефти индекс Dow Jones Industrial Average просел более чем на 7% при открытии торгов.

«Барометр американской экономики» S&P 500 также в первые минуты торгов упал на 6,9%. Из-за столь резкого падения торги были приостановлены на 15 минут.

Больше всех за три минуты торгов упали акции нефтяных компаний: ConocoPhillips - на 26%, Chevron - на 14,47%, ExxonMobil - на 14,2%.

Биткоин сегодня, 9 марта, упал ниже отметки $8000, потянув за собой более широкий рынок. Капитализация последнего просела примерно на 10%.

На графике ниже видно, что с начала февраля BTC почти синхронно падает с S&P 500:

При этом традиционно защитные активы - золото, американские гособлигации и иена - растут вверх. К слову, доходности 10-летних казначейских облигаций 9 марта впервые в истории опустились ниже 0,5% годовых.

На графике ниже видно, что корреляция биткоина с золотом близка к нулю:

Аналитик Райан Тодд отмечает, что если бы первая криптовалюта действительна была защитным активом, то можно было бы ожидать роста объемов торгов на бирже CME:

«Если изучить данные по биткоин-фьючерсам на CME Group, которые, на мой взгляд, сейчас являются самым простым и чистым продуктом для трейдеров, традиционных хедж-фондов и крупных управляющих активами, вы увидите незначительные объемы и открытый интерес в течение последних двух недель».

Действительно, согласно данным CFTC, число открытых позиций по биткоин-фьючерсам на бирже CME стремительно падает:

...особенно снижается активность среди относительно крупных участников торговли фьючерсами:

Объемы торгов неуклонно падают с середины февраля:

Пиковых значений обороты на CME достигли накануне достижения пиковых отметок американскими акциями (19 февраля). После этого объем торгов биткоин-деривативами обвалился на 75%, достигнув самых низких показателей в 2020 году.