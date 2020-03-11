Справочный курс гривны 10 марта понижен на 41,2 коп до уровня 25,2875 грн/$1

|Показатель
|06.03.20
|10.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.8755
|25.2875
|1.66
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:29 10.03.2020 |
Национальный банк 10 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 41,2 коп. до 25,2875 UAH/USD.
|Показатель
|06.03.20
|10.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.8755
|25.2875
|1.66
Данные: НБУ
|
|
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