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Аналитики спрогнозировали скачок курса доллара в Украине до конца недели
09:21 10.03.2020 |
До конца недели при обострении паники на мировых рынках курс может резко подняться до 26 гривен за доллар. Об этом РБК-Украина рассказал аналитик Альпари Максим Пархоменко.
По его словам, в нынешней ситуации на открытии рынка 10 марта есть все шансы для того, чтобы курс превысил отметку 25,70 гривен за доллар.
"При обострении паники мы можем смело выйти до конца недели к курсу в 26,00", - отметил Пархоменко.
Он также подчеркнул, что падение украинской валюты до 30 гривен за доллар маловероятно, поскольку Национальный банк будет снижать волатильность курса.
"...чтобы он в моменте не вырос до 30 гривен. Как на прошлой неделе, когда курс откатил от 25", - добавил аналитик.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что рекордное с 1991 года падение цен на нефть привело к обвалу мировых рынков. В частности, резкое падение было зафиксировано на азиатских и европейских биржах.
При этом до сегодняшней паники на мировых рынках аналитики допускали рост курса до 27 гривен за доллар после смены правительства Украины.
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