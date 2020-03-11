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НБУ в марте перешёл к продаже валюты на межбанке
09:17 10.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке $150 млн, но одновременно продал $307,2 млн.
Согласно сообщению на сайте центробанка, $50 млн было приобретено с выбором лучшей цены купли-продажи, $100 млн - в рамках интервенций по единому курсу, а вся продажа была осуществлена в рамках интервенций по единому курсу.
Последний раз Нацбанк больше продавал, чем покупал, в конце января этого года.
Курс гривни, который на позарошлой неделе незначительно снизился с был стабильным 24,453 грн/$1 до 24,59 грн/$1, на прошлой опустился до 24,7413 грн/$1.
В целом с начала года НБУ купил на межбанке $1232 млн, продал $602,2 млн, в том числе в феврале - соответственно $734 млн и $45 млн.
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