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Доллар 10 марта дорожает по отношению к большинству основных валют, иена демонстрирует наихудшие результаты
15:46 10.03.2020 |
Курс доллара продолжает расти по отношению к большинству основных валют в ходе торгов во вторник.
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,8% по сравнению с предыдущим днем. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,59%.
Японская нацвалюта, в свою очередь, дешевеет ко всем десяти основным валютам. Иена потеряла около 2% относительно доллара США. Курс доллара составляет 104,37 иены против 102,36 иены на закрытие предыдущей сессии.
Кабинет министров Японии во вторник одобрил законопроект, позволяющий премьер-министру Синдзо Абэ вводить чрезвычайное положение в ответ на вспышку коронавируса, сообщает Kyodo News. Помимо этого, правительство страны утвердило второй пакет финансовой поддержки экономики в размере 430,8 млрд иен ($4,1 млрд) для стимулирования активности в условиях распространения заболевания.
Большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидают, что Банк Японии примет дополнительные меры по смягчению денежно-кредитной политики в этом месяце. В начале марта глава ЦБ Японии Харухико Курода сообщил, что центробанк страны примет меры, чтобы "предоставить достаточную ликвидность и обеспечить стабильность на финансовых рынках за счет надлежащих операций и покупки активов". С начала месяца Банк Японии увеличил темпы покупки ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды).
Евро торгуется в районе $1,1375 против $1,1450 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится сейчас в районе 118,80 иены по сравнению со 117,20 иены в понедельник.
Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2019 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Динамика показателя совпала как с предыдущими оценками, так и с ожиданиями экспертов.
Рост ВВП в годовом выражении был пересмотрен до 1% с 0,9%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя.
Фунт стерлингов торгуется около $1,3023 по сравнению с $1,3117 в понедельник, и составляет 1,1443 евро против 1,1456 евро днем ранее.
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