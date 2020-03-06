Нацбанк из-за новых угроз продлил на год статус валютных ОВГЗ как безрисковых

Национальный банк Украины отсрочил на год внедрение весов риска для государственных ценных бумаг Украины в иностранной валюте из-за трудностей на мировых рынках капитала.

"Сейчас мировые рынки негативно реагируют на новости о скорости распространения коронавируса. Соответственно растет неопределенность, и инвесторы реагируют традиционно - снижением спроса на активы. Для того чтобы не снижать интерес банков к валютным ОВГЗ, Национальный банк откладывает внедрение коэффициентов рисковзвешивания для этого типа активов", – цитируются слова заместитель главы НБУ Олег Чурия в сообщении центробанка в пятницу.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Нацбанка от 5 марта 2020 №25.

Как сообщалось, постановлением НБУ №132 от 7 ноября предусматривался постепенный перевод валютных ОВГЗ из категории безрисковых активов к разряду рисковых. Новые коэффициенты рисков взвешивания для них должны были вводиться с 31 марта 2020 года по следующему графику: до 30 июня – 0,2, до 31 декабря – 0,5, с 2021 года – 1. В результате, кредитный риск по валютным ОВГЗ оценивался бы по общим подходам, то есть с учетом рейтинга Украины.

Сейчас все ценные бумаги правительства Украины независимо от вида валюты учитываются с нулевым коэффициентом риска.