Иена растет к большинству основных валют 6 марта, достигла максимума к доллару США за полгода

Курс иены в пятницу растет по отношению к большинству основных мировых валют. При этом относительно доллара США он достиг максимальной отметки за последние полгода.

Курс доллара составляет 105,17 иены против 106,16 иены. Курс евро находится сейчас в районе 119,1 иены по сравнению со 119,30 иены в четверг.

"Коронавирус теперь является не только азиатской проблемой, - отмечает валютный стратег Mizuho Securities Co. Кенго Сузуки, которого цитирует Bloomberg. - Вероятно, Федеральная резервная система США (ФРС) будет и дальше снижать ставку, доллару есть куда падать относительно других валют".

По итогам недели рост иены относительно доллара может достигнуть 2,6%.

Евро также достиг максимальной отметки по отношению к доллару с середины 2019 года. Европейская валюта торгуется в районе $1,1317 против $1,1237 на закрытие прошлой сессии. Евро может продемонстрировать наибольший недельный рост по отношению к доллару с 2017 года.

Между тем доходность десятилетних US Treasuries упала до 0,83%. Инвесторы предпочитают переводить средства в безопасные активы, к которым традиционно относятся госбумаги и японская нацвалюта на фоне неопределенности относительно развития ситуации с коронавирусом и его влияния на мировую экономику, отмечают эксперты.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в четверг, что темпы распространения коронавируса в США станут одним из важных факторов при учете необходимости дальнейшего снижения процентных ставок на мартовском заседании ФРС.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, падает на 0,88% по сравнению с предыдущим днем. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается на 0,45%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2992 против $1,2954 на закрытие предыдущей сессии и составляет 1,1482 евро против 1,1528 евро днем ранее.