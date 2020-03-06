Справочный курс гривны 6 марта понизил на 12,5 коп до уровня 24,8755 грн/$1

|Показатель
|05.03.20
|06.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.7489
|24.8755
|0.51
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:52 06.03.2020 |
Национальный банк 6 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 12,5 коп. до 24,8755 UAH/USD.
|Показатель
|05.03.20
|06.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.7489
|24.8755
|0.51
Данные: НБУ
|
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