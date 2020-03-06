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Цена золота 6 марта достигла максимума с 2013 года на сохранении рисков по коронавирусу
08:19 06.03.2020 |
Золото продолжает дорожать в пятницу утром, при этом ранее в ходе торгов показатель достиг 1680 долларов, максимума с 2013 года, из-за обеспокоенности трейдеров по поводу распространения коронавируса в Европе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,2 доллара, или на 0,73%, до 1680,2 доллара за тройскую унцию. Показатель превышал 1680 долларов 24 февраля 2020 года, а ранее металл устойчиво торговался на этой отметке в начале февраля 2013 года. Цена мартовского фьючерса на серебро опускается на 0,03%, до 17,387 доллара за унцию.
Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти ежедневно. В Китая зафиксировано более 80,55 тысячи случаев заражения. По данным ВОЗ, общее число заболевших превысило 98 тысяч. При этом в Южной Корее число заражений превысило 6,2 тысячи, а в Италии - 3,8 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400.
Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно влияют на экономическую сферу, поскольку они отражаются на работе предприятий, цепи поставок товаров и комплектующих, на внутреннем и внешнем спросе. В результате сдерживаются сферы торговли, туризма, перевозок и производства. Эксперты опасаются, что ситуация может сдержать экономический рост в Китае и мире.
Золото традиционно считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления международных рисков.
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