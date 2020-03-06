Курс евро к доллару коррекционно снижается 6 марта после заметного роста ранее

Курс евро к доллару в пятницу утром несколько опускается после удорожания с начала недели на 2%, к основным мировым валютам доллар дешевеет на ожиданиях по мерам Федрезерва США со ставкой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET курс евро снижался до 1,1237 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1239 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 105,8 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,16 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сокращался на 0,29%, до 96,54 пункта.

Евро дорожал к доллару три недели подряд, а с понедельника курс вырос на 2%. Ранее валюта поддерживалась сильной статистикой, а во вторник курс европейской валюты подскочил к доллару после неожиданного решения Федеральной резервной системы (ФРС) США понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 1-1,25%.

Теперь аналитики ожидают аналогичных мер от Банка Англии и ЕЦБ. Согласно прогнозам, европейская ставка по депозитам может быть снижена на 0,1 процентного пункта с минус 0,5%, эксперты ожидают снижения и ставки Банком Англии. Очередное заседание Федрезерва запланировано на 17-18 марта, встреча Европейского центрального банка (ЕЦБ) ожидается 12 марта, Банка Англии - 26 марта.

Позднее в ходе торгов рынки ожидают статистику по рынку труда США. Министерство труда страны сообщит данные по безработице в феврале, которая, как прогнозируется, останется на отметке в 3,6%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики, согласно прогнозам, увеличилось на 175 тысяч.