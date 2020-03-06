Объем золота в ETF в феврале вырос на 84,5 тонны и вновь побил рекорд - WGC

Объем золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) по состоянию на конец февраля составил 3 тыс. 32,9 тонны на $157 млрд, побив рекорд предыдущего месяца, подсчитал World Gold Council (WGC).

За февраль приток золота в ETF составил 84,5 тонны на $4,9 млрд.

Рыночная неопределенность, связанная с возможными последствиями от коронавируса для мировой экономики, привела к существенному притоку в ETF во всех регионах, поясняет WGC.

По объемам закупок лидировали североамериканские фонды - 42,2 тонны золота на $2,3 млрд. Европейские фонды добавили 32,8 тонны на $2 млрд. Азиатские фонды также увеличили объемы - на 8,7 тонны на $425 млн, в том числе 3,3 тонны на $162 млн закупили китайские фонды. Еще 0,8 тонны на $132 млн закупили фонды в других регионах.

Всего с начала года приток золота в ETF составил 146,2 тонны на $7,9 млрд.