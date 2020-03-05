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Верховный суд Индии отменил запрет на криптовалюты
Директива Резервного банка Индии (RBI) о запрете подотчетным организациям оказывать банковские услуги компаниям, имеющим отношение к торговле биткоином и другими криптовалютами, решением Верховного суда страны отменена, сообщает Bloomberg.
Ранее криптовалютные бирж, стартапы и других представители индустрии обжаловали действовавший с 2018 года запрет. Из-за возникших проблем некоторые из них были вынуждены закрыться или уехать из страны.
Как теперь стало известно, суд согласился с доводами представителей криптовалютной индустрии, и это решение можно расценивать как очевидную победу.
Ранее в этом году в RBI подчеркнули, что запрет на обслуживание криптовалютного бизнеса финансовыми учреждениями страны призван защитить компании от рисков, связанных с торговлей цифровыми активами, включая финансирование терроризма и отмывание денег.
Отметим, что в июле 2019 года рабочая группа при правительстве Индии также рекомендовала полный запрет криптовалют, кроме выпускаемых центробанком цифровых токенов. Подготовленный законопроект предполагает наказание за использование криптовалют в виде крупных штрафов или тюремного заключения вплоть до 10 лет.
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