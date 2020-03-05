Справочный курс гривны 5 марта повышен на 17,5 коп до уровня 24,7489 грн/$1

|Показатель
|04.03.20
|05.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.9243
|24.7489
|0.03
Данные: НБУ
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12:20 05.03.2020 |
Национальный банк 5 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 17,5 коп. до 24,7489 UAH/USD.
|Показатель
|04.03.20
|05.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.9243
|24.7489
|0.03
Данные: НБУ
|
|
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