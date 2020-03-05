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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.03.2020
11:24 05.03.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 марта 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|24,7979
|Креди Агриколь
|24,8400
|Банк инвестиций и сбережений
|24,7500
|Укрстройинвестбанк
|24,8500
|Укрстройинвестбанк
|24,7000
|Земельный капитал
|24,8626
|Правекс
|24,7000
|Аккордрбанк
|24,8700
|OTP Bank
|24,7000
|Приватбанк
|24,8756
|Райффайзен Банк Аваль
|24,6305
|OTP Bank
|24,9000
|Аккордрбанк
|24,6200
|Банк Сич
|24,9000
|Креди Агриколь
|24,6100
|Окси банк
|24,9000
|Укргазбанк
|24,6000
|Правекс
|24,9000
|Приватбанк
|24,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|24,9300
|Глобус
|24,6000
|Альфа-банк
|25,0000
|Банк Сич
|24,6000
|Глобус
|25,0000
|Окси банк
|24,5500
|Ощадбанк
|25,0500
|Украинский Капитал
|24,5000
|Украинский Капитал
|25,1000
|Ощадбанк
|24,4500
|Укргазбанк
|25,1000
|Альфа-банк
|24,4500
|Проминвестбанк
|25,4000
|Проминвестбанк
|24,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|25,8500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,5157
|OTP Bank
|27,6000
|Правекс
|27,5000
|Аккордрбанк
|27,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6500
|OTP Bank
|27,4500
|Креди Агриколь
|27,6500
|Банк Сич
|27,4000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,6800
|Укрстройинвестбанк
|27,3500
|Правекс
|27,7000
|Креди Агриколь
|27,3500
|Укрстройинвестбанк
|27,7000
|Аккордрбанк
|27,3500
|Приватбанк
|27,7008
|Укргазбанк
|27,3000
|Глобус
|27,7500
|Глобус
|27,3000
|Альфа-банк
|27,8000
|Проминвестбанк
|27,2500
|Банк Сич
|27,8000
|Окси банк
|27,2500
|Окси банк
|27,8000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,2479
|Земельный капитал
|27,8312
|Приватбанк
|27,2000
|Укргазбанк
|27,9000
|Альфа-банк
|27,2000
|Ощадбанк
|27,9500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,0000
|Ощадбанк
|26,7500
|Проминвестбанк
|28,3500
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