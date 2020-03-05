Крупнейшие биткоин-биржи США пожаловались на чрезмерный контроль налоговых органов

Представители ведущих криптовалютных бирж призвали Налоговую службу США (IRS) разработать четкие правила отчетности и отказаться от беспредметного недоверия к их деятельности. Об этом сообщает Cointelegraph.

Во вторник, 3 марта, представители Coinbase, Kraken и крупной бухгалтерской фирмы RSM US LLP приняли участие в организованной IRS дискуссионной панели. В ходе мероприятия они посетовали на то, что криптовалютная индустрия подвергается излишне жесткому надзору.

Глава по налогам Kraken Аскенази Феликс отметила, что по меркам традиционного финансового рынка даже крупнейших игроков индустрии нельзя сравнить с большими публичными компаниями.

Представители компаний настаивают, что они неукоснительно соблюдают все тонкости регулирования, где бы они ни вели бизнес. Также было отмечено, что биржи трудно заподозрить в игнорировании правил, поскольку такие стимулы у них попросту отсутствуют.

В качестве аргумента юристы привели гипотетический пример с Почтовой службой США, которая на заре становления сервисов электронной почты могла бы выдать последним клеймо «незаконной доставки».



