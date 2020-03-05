Доллар слабо дешевеет в ожидании дальнейшего смягчения денежной политики

Курс доллара слабо снижается к иене и евро, инвесторы оценивают перспективы дальнейшего снижения Федрезервом США процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 EET курс доллара к иене снижался до 107,31 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,52 иены. Курс евро рос до 1,1138 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1134 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 97,32 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что в среду Палата представителей США проголосовала за законопроект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. Это натолкнуло инвесторов на мысли о дальнейшем смягчении кредитно-денежной политики, что стало сдерживающим рост фактором.

"Если предположить, что ФРС собирается провести еще несколько снижений ставок в течение следующей пары месяцев, в том числе на заседании 17-18 марта, то в краткосрочной перспективе будет иметь место дальнейшая слабость доллара", - прокомментировал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).

Опасения инвесторов за скорость распространения коронавируса также поддерживают более надежную иену. Количество смертей в мире растет. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.