Золото дешевеет 5 марта на возвращении аппетита к риску

Цена на золото снижается в четверг утром на фоне некоторого оптимизма инвесторов, вызванного сообщениями о новых мерах со стороны США по стабилизации экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,19% - до 1639,95 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро снижалась на 0,31% - до 17,192 доллара за унцию.

Снижению стоимости драгметалла, который традиционно считается надежным активом, способствовало возвращение аппетита к риску у инвесторов после того, как палата представителей США проголосовала за законопроект, предусматривающий выделение 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

На этом фоне американские биржи закрылись в среду ростом в пределах 4%, с утра азиатские рынки поднимаются примерно на 1%.

Однако страхи за быстрое распространение коронавируса в мире продолжают поддерживать цены на металл. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.

Аналитики отмечают, что спрос на риск пока неустойчив. "По мере того, как растет количество случаев... в краткосрочной перспективе рискованные активы, очевидно, остаются под влиянием заголовков о COVID-19", - сказал агентству Рейтер главный экономист RBC Capital Markets Том Порчелли (Tom Porcelli).