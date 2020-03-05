Финансовые новости
- |
- 05.03.20
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинцы в феврале снова продали в банках больше валюты, чем купили
08:04 05.03.2020 |
Украинцы в феврале продали через банковскую систему 1,457 млрд долл., или на 291,3 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку третий месяц подряд - после того, как в декабре прошлого и январе текущего года украинцы продали на 181,5 млн долл. и 102,4 млн долл. больше валюты соответственно.
С начала года, за январь-февраль, украинцы продали через банковскую систему на 393,7 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
Как сообщал УНИАН, украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 млрд долл., или на 176,8 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто и как будет валить новое правительство олигархов
|Рада назначила Кулебу главой МИД Украины
|Рада назначила Тарана министром обороны Украины
|Рада избрала новый состав правительства
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ изменил список системно важных банков
|Верховный суд Индии отменил запрет на криптовалюты
|Справочный курс гривны 5 марта повышен на 17,5 коп до уровня 24,7489 грн/$1
|Биржи АТР 5 марта закрылись ростом вслед за подъемом рынков США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков на 05.03.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.03.20
Это интересно
|Google отменила свое крупнейшее мероприятие, на котором должны были представить Android 11
|Xiaomi отменила мартовские презентации не только в Китае, новинки будут показывать только онлайн
|Black Shark 3 Pro отличается от Black Shark 3 гораздо сильнее, чем ожидалось
|Игровое подразделение Xiaomi представило мощный смартфон Black Shark 3
|Компания BMW официально представила свое первое электрическое «гран купе» – стильный седан i4
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы