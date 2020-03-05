Украинцы в феврале снова продали в банках больше валюты, чем купили

Украинцы в феврале продали через банковскую систему 1,457 млрд долл., или на 291,3 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку третий месяц подряд - после того, как в декабре прошлого и январе текущего года украинцы продали на 181,5 млн долл. и 102,4 млн долл. больше валюты соответственно.

С начала года, за январь-февраль, украинцы продали через банковскую систему на 393,7 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Как сообщал УНИАН, украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 млрд долл., или на 176,8 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.