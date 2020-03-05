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Котировки евробондов Украины в среду заметно просели на фоне смены правительства
17:24 04.03.2020 |
Доходность украинских еврооблигаций в среду выросла в среднем на 14 базисных пунктов на новости о смене правительства, которое инвесторы оценивали как нацеленное на реформы и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, ставки бумаг с погашением 2023 году составляют около 4,75%, в 2026 году - 5,7% и в 2032-м - 6,4%, а снижение цен облигаций составило соответственно от 0,5 до 1 процентного пункта.
В результате был нивелирован весь рост, произошедший накануне благодаря внеочередному снижению ФРС ставки сразу на 0,5 п.п., - стоимость и доходность облигаций вернулись на уровень понедельника.
На внутреннем рынке доходность ОВГЗ также подросла, достигая 11-12% годовых, а Минфин, удерживающий ставки на первичном рынке на уровне до 10%, накануне отказался от размещения среднесрочных облигаций.
"В последнее время отслеживается некоторая тенденция к увеличению разницы с первичными размещениями в пользу вторичного рынка, но продавцы не спешат значительно повышать доходности, и особых изменений в ближайшее время мы не ожидаем", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.
По его мнению, среди причин отсутствия спроса стоит выделить в первую очередь неопределенность, связанную с распространением коронавируса и развитием ситуации на мировых рынках. "Инвесторы также взяли паузу в связи с внеочередным заседанием ВРУ в среду. В такие периоды неопределенности они не готовы вкладываться в рисковые активы, особенно в местной валюте", - добавил он.
Аналитик ICU считает, что в то же время пока не стоит ожидать изменения политики Минфина в части процентных ставок. "Учитывая прогнозы и ожидания НБУ по учетной ставке, министерством может быть продолжен курс если не на снижение ставок, то на удержание кривой на текущих уровнях. Ведь с дальнейшим снижением учетной ставки ОВГЗ могут стать более привлекательны для банков, особенно когда ставки по облигациям будут на 1-1,5 п.п. выше учетной ставки", - пояснил Котович свой прогноз.
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