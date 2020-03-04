Справочный курс гривны 4 марта повышен на 0,7 коп до уровня 24,9243 грн/$1

|Показатель
|03.03.20
|04.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.9311
|24.9243
|0.03
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12:23 04.03.2020 |
Национальный банк 4 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0,7 коп. до 24,9243 UAH/USD.
|Показатель
|03.03.20
|04.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.9311
|24.9243
|0.03
Данные: НБУ
|
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