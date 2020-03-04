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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.03.2020
11:44 04.03.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 4 марта 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|24,9501
|Земельный капитал
|25,0350
|Банк инвестиций и сбережений
|24,9000
|Креди Агриколь
|25,0400
|Райффайзен Банк Аваль
|24,8756
|Правекс
|25,0500
|Укрстройинвестбанк
|24,8500
|Приватбанк
|25,0627
|Банк Сич
|24,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|25,1000
|Креди Агриколь
|24,8100
|Глобус
|25,1000
|Укргазбанк
|24,8000
|Мисто Банк
|25,1000
|Правекс
|24,8000
|Окси банк
|25,1000
|Глобус
|24,8000
|Украинский Капитал
|25,1000
|Альфа-банк
|24,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|25,1300
|Приватбанк
|24,7000
|Банк Сич
|25,1500
|Окси банк
|24,7000
|Укрстройинвестбанк
|25,1500
|Мисто Банк
|24,6000
|Ощадбанк
|25,1800
|Украинский Капитал
|24,5000
|Альфа-банк
|25,2500
|Проминвестбанк
|24,5000
|Укргазбанк
|25,3000
|Ощадбанк
|24,4500
|Проминвестбанк
|25,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8000
|Мисто Банк
|27,8500
|Земельный капитал
|27,6872
|Правекс
|27,8500
|Креди Агриколь
|27,6200
|Райффайзен Банк Аваль
|27,9000
|Банк Сич
|27,6000
|Укрстройинвестбанк
|27,9000
|Укрстройинвестбанк
|27,5500
|Глобус
|27,9500
|Правекс
|27,5500
|Ощадбанк
|27,9500
|Глобус
|27,5500
|Креди Агриколь
|27,9900
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5482
|Банк Сич
|28,0000
|Укргазбанк
|27,5000
|Украинский Капитал
|28,0000
|Альфа-банк
|27,5000
|Приватбанк
|28,0112
|Окси банк
|27,4000
|Окси банк
|28,0500
|Приватбанк
|27,3500
|Земельный капитал
|28,0693
|Мисто Банк
|27,3000
|Альфа-банк
|28,1000
|Проминвестбанк
|27,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Укргазбанк
|28,1000
|Ощадбанк
|26,7500
|Проминвестбанк
|28,3500
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