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Доллар дорожает к евро и иене 4 марта после резкого ослабления накануне
09:39 04.03.2020 |
Доллар США укрепляется относительно евро и иены на торгах в среду после существенного ослабления по итогам предыдущей сессии на фоне экстренного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
Федрезерв уменьшил процентную ставку по федеральным кредитным средствам сразу на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25% годовых. В последний раз ФРС экстренно снижала ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года.
Курс доллара во вторник упал на 0,4% относительно евро и на 1,1% относительно иены.
В среду американская валюта отыгрывает падение: пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1153 по сравнению с $1,1173, курс доллара к иене поднялся до 107,46 иены против 107,13 иены накануне.
Эксперты TD Securities ожидают роста волатильности валютных торгов на фоне проходящей в США избирательной кампании, пишет Dow Jones.
Информация о том, что бывший вице-президент США Джо Байден одерживает победу по крайней мере в восьми штатах на праймериз демократов в "супервторник", опережая своего основного соперника Берни Сандерса, подтолкнула к росту фьючерсы на фондовые индексы США и поддержала доллар.
"Считается, что позиция Байдена, как кандидата в президенты США, несет в себе наименее серьезные изменения для финансовых рынков, - отмечает главный инвестиционный директор First American Trust Джерри Браакман. - Сандерс же предлагает множество изменений, которые не всегда нравятся рынкам".
Курс евро к иене поднялся в ходе торгов в среду до 119,85 иены против 119,69 иены накануне.
Стоимость фунта к доллару США стабильна на уровне $1,2811.
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