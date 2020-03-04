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Украина установила порядок декларирования криптовалют: биткоин — это нематериальный актив
Украинское Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало правила декларирования криптовалют как одного из видов «нематериальных активов».
Используемое в документе определение криптовалюты заимствовано у Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно которому она является цифровым выражением стоимости с возможностью передачи, торговли в цифровом формате и использования для платежных или инвестиционных целей.
Согласно заключению НАПК, декларант должен указывать криптовалюты, принадлежащие ему или членам его семьи, в разделе «Нематериальные активы»:
«В документ нужно внести название актива, дату последнего приобретения криптовалюты субъектом декларирования, количество и общую стоимость токенов криптовалюты определенного вида, принадлежащих субъекту декларирования или члену его семьи по состоянию на последний день отчетного периода».
Стоимость криптовалюты должна быть указана в денежной единице Украины по обменному курсу Нацбанка Украины, действовавшему на последний день отчетного периода декларации.
В 2020 году декларации о доходах нужно подать по месту жительства до 30 апреля. Помимо чиновников, декларации должны подать самозанятые специалисты, не зарегистрированные как частные предприниматели, и люди с доходами зарубежного происхождения.
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