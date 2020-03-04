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KPMG: серия краж на $9,8 млрд препятствует росту криптовалютной индустрии
09:05 04.03.2020 |
Участники рынка должны улучшить способы защиты цифровых активов, чтобы 245 миллиардная индустрия продолжила рост, такое заявление сделала аудиторская компания "Большой четверки" KPMG. Об этом сообщает Bloomberg.
С 2017 года хакеры из-за слабой безопасности или плохо написанного кода похитили цифровые активы на $9,8 млрд, пишет KPMG в отчете. Принятие криптовалют институциональными инвесторами актуализирует вопросы безопасности, подчеркнули в компании.
«Институциональные инвесторы должны быть уверены, что их цифровые активы будут защищены таким же образом, как их наличные деньги, акции и облигации», - сказал Сал Тернулло, один из руководителей KPMG и соавтор отчета.
Первые компании, предлагающие кастодиальные услуги для криптовалют, - это Fidelity Investments, Bakkt, Coinbase и Gemini.
«По мере распространения криптовалют у кастодиальных сервисов появляется огромная возможность получить прибыль как за счет получения платы за предоставление услуг по хранению, так и за счет смежных услуг», - говорится в отчете.
По словам представителей KPMG, как и во всех финансовых операциях, банки и брокеры должны придерживаться политики KYC/AML.
KPMG отметила, что даже признанные финансовые институты, у которых есть готовые программы по хранению цифровых активов, должны «совершенствовать свои методологии для решения уникальных вопросов, связанных с криптовалютами и соответствующими проблемами управления данными».
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