KPMG: серия краж на $9,8 млрд препятствует росту криптовалютной индустрии

Участники рынка должны улучшить способы защиты цифровых активов, чтобы 245 миллиардная индустрия продолжила рост, такое заявление сделала аудиторская компания "Большой четверки" KPMG. Об этом сообщает Bloomberg.

С 2017 года хакеры из-за слабой безопасности или плохо написанного кода похитили цифровые активы на $9,8 млрд, пишет KPMG в отчете. Принятие криптовалют институциональными инвесторами актуализирует вопросы безопасности, подчеркнули в компании.

«Институциональные инвесторы должны быть уверены, что их цифровые активы будут защищены таким же образом, как их наличные деньги, акции и облигации», - сказал Сал Тернулло, один из руководителей KPMG и соавтор отчета.

Первые компании, предлагающие кастодиальные услуги для криптовалют, - это Fidelity Investments, Bakkt, Coinbase и Gemini.

«По мере распространения криптовалют у кастодиальных сервисов появляется огромная возможность получить прибыль как за счет получения платы за предоставление услуг по хранению, так и за счет смежных услуг», - говорится в отчете.

По словам представителей KPMG, как и во всех финансовых операциях, банки и брокеры должны придерживаться политики KYC/AML.

KPMG отметила, что даже признанные финансовые институты, у которых есть готовые программы по хранению цифровых активов, должны «совершенствовать свои методологии для решения уникальных вопросов, связанных с криптовалютами и соответствующими проблемами управления данными».



