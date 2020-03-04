Цена на золото колеблется 4 марта после скачка во вторник на снижении ставки ФРС

Цена на золото слабо колеблется в среду утром после скачка во вторник более чем на 3% на неожиданном снижении ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,05% - до 1643,75 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов золото слабо дорожало. Цена майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,43% - до 17,262 доллара за унцию.

Во вторник ФРС США неожиданно понизила учетную ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 1-1,25% с 1,5-1,75%. После решения регулятора цена на золото подскакивала более чем на 3%, тестируя психологическую отметку в 1650 долларов за тройскую унцию.

Ослабление монетарной политики ФРС традиционно понижает курс доллара, что позитивно отражается на стоимости золота, которое становится доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Импульс прошлой ночи все еще продолжается сегодня утром на азиатской сессии. Но снижение ставки пока оценивается, так что потенциал роста (в золоте) пока ограничен", - сказала агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).

В среду примеру США последовал Гонконг. Монетарный регулятор Гонконга объявил о понижении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов - до 1,5% годовых.