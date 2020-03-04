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Кабмин утвердил порядок компенсаций ставок по кредитам для аграриев
18:50 03.03.2020 |
Кабинет министров на заседании во вторник, 3 марта, внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных для удешевления кредитов для сельхозпроизводителей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
В частности, для оптимизации программы поддержки и обеспечения прозрачности введено ограничение на предоставление кредитных субсидий в размере до 15 млн грн для 1 получателя в животноводстве и до 5 млн грн - для аграрных предприятий-заемщиков с чистым доходом до 20 млн грн.
Выделение средств по программе будет осуществляться через уполномоченный банк (один клиент - один уполномоченный банк).
"Государственная поддержка предоставит доступ сельхозпроизводителям к льготным кредитам и уменьшит их стоимость до 5%. Кредиты будут выделяться на приобретение земли, текущие и капитальные инвестиции и на развитие животноводства", - пояснили в министерстве.
В то же время такая компенсация не будет предоставляться участникам госпрограммы "Доступные кредиты 5,7,9%". Также не будет конкурсных комиссий при облгосадминистрациях.
Как сообщалось, на программу удешевления кредитов для аграриев в 2020 году планируется направить 1,2 млрд грн.
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