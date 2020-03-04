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Евро резко подскочил к доллару 3 марта после неожиданного снижения ставки ФРС США
18:37 03.03.2020 |
Курс евро к доллару заметно вырос во вторник вечером после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США неожиданно снизила ключевую ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75% на фоне коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.26 EET курс евро к доллару рос до 1,1201 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1132 доллара за евро, до решения ФРС по ставке показатель находился на уровне около 1,1125 доллара. В ходе торгов показатель обновил максимум с начала января.
Курс доллара к иене снижается до 107,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,3 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,25%, до 97,12 пункта.
Ранее во вторник Федрезерв на внеочередном заседании снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 1-1,25% на фоне связанных с коронавирусом экономических рисков. Очередное заседание регулятора запланировано на 17-18 марта.
Американский минфин ранее также опубликовал заявление, в котором сообщалось, что министры финансов стран и центробанки G7 готовы принять меры для поддержки экономики в условиях вспышки коронавируса.
COVID-2019 представляет риски для ряда экономических сфер, карантинные меры уже оказали негативное влияние на производство и цепь поставок в мире. Рынки опасаются, что ситуация может негативно сказаться на росте мировой экономики. В Китае число заболевших превышает 80,1 тысячи человек, другие крупные вспышки коронавируса зафиксированы в Южной Корее, Японии, Италии и Иране.
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