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ФРС США неожиданно понизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%
Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75% на фоне коронавируса, говорится в релизе регулятора.
Очередное заседание регулятора запланировано на 17-18 марта.
"Коронавирус создает растущие риски для экономической активности", - отметил регулятор. При этом ФРС отметила, что основы американской экономики остаются сильными.
Решение о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов для поддержки экономики США было принято единогласно всеми членами ФРС.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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