Финансовые новости
- |
- 04.03.20
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 03.03.20
17:08 03.03.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 марта 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.60
|1.00
|0.27
|6 мес.
|12.01
|1.36
|0.53
|9 мес.
|12.06
|1.54
|0.52
|12 мес.
|12.06
|1.76
|0.76
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страна Зеленского 2.0: Зачем президент отдал правительство Ахметову, Фирташу и Коломойскому
|Кабмин Шмыгаля. Кто эти старые-новые министры
|Повышения не будет. Сколько Кабмин Гончарука сэкономит на пенсионерах
|Увольнение Сытника: Какова процедура и кто возглавит НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 4 марта повышен на 0,7 коп до уровня 24,9243 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков на 04.03.20
|Биржи АТР 4 марта закрылись в основном ростом после снижения ставки ФРС
|Средняя цены на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2020 года составила 27 977 грн
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.03.2020
|В феврале средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 35610 грн
Это интересно
|Появились новые доказательства причастности Huawei к нарушениям торговых санкций США
|Peugeot 208 назвали лучшим автомобилем Европы
|Покрышки Goodyear reCharge смогут наращивать новый протектор
|Volkswagen поставил крест на компримированном природном газе
|Apple продолжает платить за замедление iPhone
|Apple добавит сенсорную панель к клавиатуре для iPad Pro
|ИИ Google сканирует миллиарды вложений в сообщения Gmail, выявляя вредоносные документы