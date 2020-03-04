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НБУ начал тестирование отчетности небанковских финучреждений
15:55 03.03.2020 |
Национальный банк со 2 марта начал тестирование процесса представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями (НФУ).
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Со 2 марта началось тестирование Национальным банком процесса представления отчетности небанковскими финансовыми учреждениями (НФУ), регулирование и надзор за которыми с 1 июля 2020 года перейдет к НБУ от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг в рамках проекта "сплит" , - говорится в сообщении.
Тестовое представление отчетности позволит НФУ адаптироваться к формату представления данных, который используется в НБУ, при этом перечень отчетных показателей останется неизменным до конца 2020 года.
В течение тестового периода (до 1 июля 2020 года) специальный ресурс Национального банка для представления отчетности portal.bank.gov.ua (далее - веб-портал) будет функционировать в режиме получения, проверки отчетности, предоставления протоколов ошибок.
Тестовая отчетность будет подаваться за 4 квартал 2019 года. Срок подачи тестовой отчетности не ограничен существующими нормативно-правовыми актами.
Для удобства НФУ, на сайте Национального банка размещен реестр показателей тестовых файлов отчетности и основные требования к их формированию, в том числе: описание показателей и контролей к этим показателям, справочники для формирования показателей с перечнем метрик (измерений), описание параметров (возможных разрезов информации), неклассифицированные реквизиты показателей, инструкции по формированию отчетности и т. п.
Постепенно будет проходить адаптация существующих форм отчетности в формат данных НБУ и размещение соответствующих реестров на сайте. Это позволит провести тестирование по всей совокупности отчетных показателей и наиболее эффективно начать представление отчетности небанковскими финансовыми компаниями в Национальный банк с 1 июля 2020 года.
В ближайшее время на страницах Национального банка в социальных сетях и на сайте также будет размещена видеоинструкция о процедуре формирования отчетности.
Как сообщал Укринформ, 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг». Целью закона является сокращение количества регуляторных и контролирующих органов путем распределения функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между другими регуляторами.
Согласно закону, с 1 июля 2020 года Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй, а НКЦБФР будет регулировать негосударственные пенсионные фонды и фонды финансирования строительства.
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