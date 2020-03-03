Операции НБУ по регулированию ликвидности банков на 02.03.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|28.02
|-
|109.4 (11; 14)
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|27.02
|14477.0 (9.0)
|-
|28.02
|11910.0 (9.0)
|-
|02.03
|15124.0 (9.0)
Данные НБУ