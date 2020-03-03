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BIS: центробанки не рассматривают применение CBDC для трансграничных платежей
09:55 03.03.2020 |
Разрабатываемые центральными банками цифровые валюты не сосредоточены на трансграничных платежах, отметил Банк международных расчетов (BIS) в отчете.
По данным BIS, на сегодня в мире есть как минимум 17 правительств, изучающих использование цифровых валют центральных банков (CBDC). Тем не менее, ни один из глобальных проектов CBDC, проанализированных BIS, должным образом не ориентирован на трансграничные платежи.
Отчет BIS гласит:
«Ни один проект CBDC не имеет явного акцента на трансграничных платежах за пределами юрисдикции центрального банка».
Такие страны как Дания и Швейцария, отмечается в докладе BIS, считают, что затраты на CBDC перевесят выгоды на нынешнем этапе развития. Тем не менее, все большее число стран продолжают активно развивать цифровые валюты, при этом как минимум треть всех банков заявляют, что считают выпуск CBDC среднесрочным приоритетом.
Тот факт, что ни один проект CBDC не ориентирован на трансграничные платежи, может показаться еще одним доказательством нежелания чиновников экспериментировать с новым типом национальной валюты на международном уровне.
Напомним, Банк Канады отказался от выпуска CBDC в ближайшем будущем, а Народный банк Китая, который близок к созданию цифровой валюты, может ускорить процесс из-за коронавируса. В Японии к исследованию CBDC призвали законодатели, обеспокоенные планами Поднебесной. Центробанк страны их поддержал.
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